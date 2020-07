Marco Masini – Tutto su di lui – Età, moglie e figli (Di domenica 12 luglio 2020) Marco Masini ha annunciato da poco la data in cui inizierà il suo tour: si parla del 2021, per le tappe teatrali. I fan però potranno ascoltarlo dal vivo grazie alla tournée che lo porterà in giro per l’Italia già questa estate. Il prossimo 16 agosto infatti sarà in provincia di Catania, a Zafferana Etnea, per poi sbarcare il 22 a Forte dei Marmi, il 29 a Udine e l’1 settembre a Roma. Marco Masini sta vivendo un periodo particolare: nel mese di giugno 2020 ha dovuto dire addio al padre Giancarlo. Il cantante ha ricevuto diversi messaggi d’affetto da parte di colleghi e non solo. La Fiorentina, squadra di cui è tifoso, ha espresso il suo cordoglio con un cinguettio, come Carlo Conti. Marco Masini – Età, ... Leggi su giornal

Nuove date per i concerti di Marco Masini Piano e Voce : info e biglietti in prevendita Sono ufficiali le Nuove date per i concerti di Marco Masini , che tornerà sul palco a cominciare dalle prossime settimane e con spettacoli che sono organizzati nel rispetto delle normative anti-Covid. Il tour 2020 è rinviato, ...

Sono ufficiali le per i di , che tornerà sul palco a cominciare dalle prossime settimane e con spettacoli che sono organizzati nel rispetto delle normative anti-Covid. Il tour 2020 è rinviato, ... I concerti di Marco Masini nel 2021 - slitta ancora il tour 2020 slitta ancora il tour 2020 di Marco Masini . Inizialmente previsto pe ala primavera di quest'anno, il tour teatrale è stato posticipato all'autunno e ora viene rimandato alla primavera del 2021 . I concerti di Marco Masini nel 2021 saranno ...

il di . Inizialmente previsto pe ala primavera di quest'anno, il teatrale è stato posticipato all'autunno e ora viene rimandato alla primavera del . I di nel saranno ... Gravissimo lutto per Marco Masini - addio al padre Giancarlo : erano legatissimi Gravissimo lutto per Marco Masini, addio al padre Giancarlo: erano legatissimi. Tantissimo affetto per il cantante da parte dei suoi fan in questo doloroso momento. Un grave lutto ha colpito Marco Masini. Il famoso cantautore fiorentino ha infatti ...

WebradioFinance : Ora in onda Marco Masini feat. Francesco Renga - T'innamorerai su Webradio Finance - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Marco Masini - Cenerentola Inmmaorata -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Marco Masini - Ti Vorrei -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - asemra : Marco Masini - Il confronto (Official Video - Sanremo 2020) - yaniravibora : @y4nismaraj alexa play vaffanculo by marco masini ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Masini Marco Masini, 30 Anniversary Piano e Voce: ecco le date Radio Italia La Camba torna sulle scene con il videoclip di "Facci caso"

Roma, 10 lug. (askanews) - È online il videoclip di "Facci Caso", il nuovo brano con cui La Camba (nome d arte di Federica Camba), torna sulle scene, dopo aver collezionato innumerevoli Dischi d Oro e ...

Masini: “Serve un progetto per farci di divertire. Sono ottimista sul futuro della Fiorentina: ci sono Kouame, Vlahovic…”

Il cantante Marco Masini è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina: “Le cose che funzionano sono dei progetti progammati, con uomini che fanno un patto tra di loro per raggiungere un obiettiv ...

Roma, 10 lug. (askanews) - È online il videoclip di "Facci Caso", il nuovo brano con cui La Camba (nome d arte di Federica Camba), torna sulle scene, dopo aver collezionato innumerevoli Dischi d Oro e ...Il cantante Marco Masini è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina: “Le cose che funzionano sono dei progetti progammati, con uomini che fanno un patto tra di loro per raggiungere un obiettiv ...