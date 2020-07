Maiori, negativi i tamponi sui due residenti rientrati dall’estero (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMaiori (Sa) – Sono risultati entrambi negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri su un cittadino americano residente a Maiori e di un altro cittadino che è stato in Messico per lungo tempo dall’attuale normativa. Così come previsto i cittadini provenienti dalle aree extra Schengen devono essere sottoposti a tampone e l’amministrazione comunale con l’Asl ha disposto l’analisi, perché prevista dalla legge. “Attenzione a non cascare nelle solite fake news, non c’è nessun caso sospetto di Coronavirus a Maiori né in nessun altro comune della Costa d’Amalfi” ha tenuto a chiarire il sindaco di Maiori, Antonio Capone dopo che la notizia dei due ... Leggi su anteprima24

