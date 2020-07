Longo: “Belotti è un grande attaccante, se in fiducia può segnare in qualsiasi momento” (Di domenica 12 luglio 2020) Moreno Longo ha rilasciato un’intervista a Torino Channel nel giorno della vigilia della gara contro l’Inter. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Belotti ha qualità da grandissimo attaccante, può segnare in qualsiasi momento quando è in fiducia. Cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio, siamo a disposizione delle sue caratteristiche.” Foto: Twitter ufficiale Torino L'articolo Longo: “Belotti è un grande attaccante, se in fiducia può segnare in qualsiasi momento” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

