Le scuse al tifoso napoletano dal team manager dell’Atalanta (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Insulti contro tifoso napoletano, arrivano le scuse del team manager dell‘Atalanta. Restano le polemiche intorno alla vicenda consumatasi ieri a Bergamo, quando il team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli, rispondendo alle provocazioni di un tifoso napoletano, mentre i bergamaschi erano in partenza per Torino, aveva replicato con un poco lusinghiero “Terrone del ca**o”. La replica, ripresa poi su un video pubblicato sui social, ha scaturito non poche polemiche. “Mi scuso per l’espressione – ha spiegato all’Ansa il team manager dell’Atalanta – usata nei confronti di questo pseudo ... Leggi su anteprima24

