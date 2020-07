Le rette universitarie scontate per chi torna al Sud (Di domenica 12 luglio 2020) Le rette universitarie saranno scontate per chi decide di tornare nel Mezzogiorno. L’iniziativa è di Sicilia, Puglia e Basilicata e il Messaggero spiega oggi che l’obiettivo, in tempi di crisi, è evitare la dispersione degli studenti e allo stesso tempo ripopolare quelle zone d’Italia che, come il Sud, da troppi anni vedono andare via i giovani. Senza ritorno, visto che poi anche il lavoro è fuori sede. Dal meridione infatti parte un ragazzo su tre per laurearsi altrove e allora, per chi torna, quest’anno le tasse vengono azzerate. In prima linea c’è la Regione Puglia dove per l’anno accademico 2020-2021 ci si iscrive a costo zero se nell’anno precedente ci si era immatricolati altrove. Insomma, per chi torna le porte ... Leggi su nextquotidiano

