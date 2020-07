La Verzasca come in tangenziale (Di domenica 12 luglio 2020) Il turismo interno congestiona le valli. I residenti: «Ostaggio dei turisti, basta». C'è chi pensa a dosare gli ingressi Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Verzasca come

Ticinonline

BRIONE VERZASCA - Come in tangenziale. La valle Verzasca è stata ribattezzata "le Maldive di Milano", e con il capoluogo lombardo ha in comune, ormai, anche i problemi di traffico. Oggi pomeriggio la ...La terra ha tremato questo promo pomeriggio in Ticino e per la precisione nel Sopraceneri. I sismografi hanno registrato la scossa tellurica, con magnitudo stimata a 2,9, alle 13.53. Il movimento ondu ...