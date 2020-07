Ibrahimovic e l’incontro con Moggi alla Juve: «Mi lamentai delle docce, lui disse “pensa a vincere”» (Di domenica 12 luglio 2020) Sportweek, inserto settimanale della Gazzetta, intervista Zlatan Ibrahimovic che racconta un paio di aneddoti relativi al suo periodo alla Juventus. «Quando sono arrivato alla Juventus, era il 2004, c’era una mentalità totalmente differente da quella di Malmoe o Amsterdam, dove avevo giocato con l’Ajax. Il primo incontro con Capello: stava leggendo la Gazzetta, per me la Gazzetta era wow, in Svezia il giornale rosa è il calcio. Al primo giorno di allenamento, entro negli spogliatoi e dico “buongiorno mister”. Mi avevano detto che si faceva così. Lui continua a leggere, cambia pagina, prende il caffè. Passano 15-20 minuti non sento niente. Lui chiude la Gazzetta e va fuori. Porco, penso. Se mi tratta così significa che devo dimostrare di ... Leggi su ilnapolista

