Hannibal "è il diavolo, e il diavolo è pansessuale" svela Bryan Fuller (Di domenica 12 luglio 2020) Nella quarta stagione di Hannibal sarebbe stata esplorata la sessualità del personaggio, svela Bryan Fuller, il creatore dello show. Non sappiamo ancora se Hannibal tornerà per una quarta stagione, ma le idee per portare avanti la serie ideata da Bryan Fuller ci sarebbero, e alcune riguardano anche la sessualità del suo protagonista. Durante la reunion dello show organizzata da Nerdist, Fuller ha parlato di ciò che avremmo potuto vedere in un'ipotetica quarta stagione della serie - cancellata invece dopo la terza - e come riporta IndieWire, la discussione è presto virata sulla dinamica tra i personaggi di Will Graham (Hugh Dancy) e lo stesso Hannibal Lecter (Mads ... Leggi su movieplayer

Non sappiamo ancora se Hannibal tornerà per una quarta stagione, ma le idee per portare avanti la serie ideata da Bryan Fuller ci sarebbero, e alcune riguardano anche la sessualità del suo ...

Hannibal 4: Bryan Fuller rivela i suoi piani per una nuova stagione

Il creatore dell’amato show Hannibal di casa NBC in una recente reunion ha rivelato che in futuro vorrebbe approfondire la tensione che lega il protagonista e Will. La quarta stagione di Hannibal potr ...

