Ghali aggredito da una fan che scavalca in casa sua e inizia ad insultarlo (Di domenica 12 luglio 2020) Brutto momento per Ghali sabato sera, quando il rapper ha dovuto affrontare una situazione insolita. Una fan di 22 anni, proveniente da Benevento, è riuscita a rintracciare la villetta del cantante, situata nella periferia di Milano, ed ha iniziato ad inveire contro di lui. inizialmente la ragazza si sarebbe scagliata contro l’auto dell’artista, per poi scavalcare il cancello della villa ed iniziare dunque a distruggere diversi oggetti presenti nel giardino, tra cui alcuni vasi. Successivamente la “fan” ha iniziato ad urlare e ad attaccare Ghali, il quale avrebbe chiesto alla ragazza il motivo della sua rabbia e delle sue gesta. Poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza che ha portato la ragazza ... Leggi su trendit

