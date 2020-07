Fiorentina-Verona 1-1, Cutrone riacciuffa gli ospiti all’ultimo (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo una finale pazzesco, con la rete al 97° di Cutrone, la gara tra Fiorentina e Verona termina come da pronostico in parità. Il risultato finale, Fiorentina-Verona 1-1, è decisamente più importante per i padroni di casa, visto che le avversarie nella corsa alla salvezza continuano a fare punti. Con questo pari il Verona abbandona invece definitivamente le residue speranze di raggiungere i preliminari di Europa League. FORMAZIONI: Fiorentina (3-4-3): Dragowski – Milenkovic, Pezzella, Igor – Lirola (81° Vlahovic), Pulgar, Castrovilli, Dalbert – Sottil (46° Chiesa), Kouamé, Ribery (46° Cutrone). All. Iachini. Verona (3-4-2-1): Silvestri – Rrahmani, Gunter, ... Leggi su sport.periodicodaily

