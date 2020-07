Elisabetta Gregoraci, quei triangolini bruciano tutte le altre: corpo numero uno (Di domenica 12 luglio 2020) Il pubblico non ce la fa più, l’attesa si fa sempre più straziante. Flavio Briatore, se continui a non farti vedere con nuove e giovanissime fiamme come tuo solito, sarà ora di confermare il fatto che tu stia cercando di riconquistare la fantastica Elisabetta Gregoraci. Sono ormai innumerevoli le voci a proposito di tale faccenda, eppure, l’ex coppia continua a dichiararsi in grandi rapporti d’amicizia ma qualcosa non quadra per i più esperti nel settore del gossip. Elisabetta Gregoraci e l’adorato figlio Nathan Falco si sono trasferiti a Montecarlo, nel lussuosissimo principato di Monaco. Perché? Flavio Briatore abita proprio lì e la sua prestigiosa dimora dista soli trecento metri dalla dimora dell’ex moglie e del suo secondogenito. Inoltre gli ... Leggi su tuttivip

Alfonso Signorini tenta il colpaccio e corteggia due noti attori del panorama italiano per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Accetteranno di varcare la soglia rossa di Cinecittà e puntare al ...

Grande Fratello Vip, Giuliana De Sio smentisce la sua presenza

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, escludendo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare verso il mese di settembre. A condurlo Alfonso Signorini, mentre tra gli opinionisti viene conferma ...

