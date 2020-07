Da Rita Dalla Chiesa a Rosita Celentano, l’appello Oipa dei vip contro l’abbandono degli animali (Di domenica 12 luglio 2020) Al via la campagna contro l’abbandono degli animali dell’Oipa, lanciata da sette testimonial d’eccezione. Sono Fulvio Abbate, Ale e Franz, Rosita Celentano, Rita Dalla Chiesa, Gianluigi Nuzzi ed Edoardo Stoppa. «L’abbandono degli animali è un reato» «Tutti insieme possiamo lottare contro la piaga del randagismo, troppo spesso trascurata dalle istituzioni. Solo nel 2019 abbiamo soccorso, curato e dato in adozione oltre tremila animali: cani, gatti e persino furetti. Tutti abbandonati, tutti senza nessuno. Spesso maltrattati, emaciati, disperati». Lo spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «L’abbandono ... Leggi su secoloditalia

