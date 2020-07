Coronavirus: Israele, 1.148 casi in 24 ore (Di domenica 12 luglio 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, 12 LUG - Il numero dei casi positivi è cresciuto in Israele di 1.148 unità nelle ultime 24 ore, che rappresentano il 6,4% dei test condotti ieri. Lo ha riferito il ministero della ... Leggi su corrieredellosport

