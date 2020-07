Coronavirus, 9 morti e 234 casi positivi in più: 77 solo in Lombardia, 71 in Emilia Romagna. Sette regioni a contagio zero (Di domenica 12 luglio 2020) In Italia altre 9 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal con il totale dei decessi che è arrivato 35.954. . È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di ... Leggi su leggo

Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 12 luglio 2020, in Italia. Sono 234 i nuovi contagiati, in aumento rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri.

