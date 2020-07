Battisti e il questurino Salvini (Di domenica 12 luglio 2020) Cesare Battisti, l’ex terrorista “rosso”, in carcere dopo una lunga latitanza tra portinerie parigine, Messico e Brasile, lamenta ora, laggiù in cella, il bisogno di un cibo adeguato al suo stato di salute. Richiesta umanissima. Propria di uno stato di diritto, qual è - si spera - il nostro. Sciocco ribadire che la pena non può corrispondere al ghigno della vendetta fuori dallo spioncino. Evidentemente, nonostante il transito di Beccaria nella storia del nostro diritto, non tutti hanno acquisito il dato della dignità.Matteo Salvini, per esempio, per l’occasione mostra gli abiti del secondino di complemento. Su tutto, il dubbio che lo faccia per dare soddisfazione alla subcultura - intatta come bene rifugio nell’istinto belluino di molti nostri dirimpettai, talvolta perfino cognati - ma ... Leggi su huffingtonpost

fulvioabbate : 'Battisti e il questurino Salvini' di Fulvio Abbate #CesareBattisti @tusselpuff @bobocraxi #fulvioabbate - HuffPostItalia : Battisti e il questurino Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Battisti questurino Battisti e il questurino Salvini L'HuffPost Battisti e il questurino Salvini

Cesare Battisti, l’ex terrorista “rosso”, in carcere dopo una lunga latitanza tra portinerie parigine, Messico e Brasile, lamenta ora, laggiù in cella, il bisogno di un cibo adeguato al suo stato di s ...

Cesare Battisti, l’ex terrorista “rosso”, in carcere dopo una lunga latitanza tra portinerie parigine, Messico e Brasile, lamenta ora, laggiù in cella, il bisogno di un cibo adeguato al suo stato di s ...