Atalanta, il team manager chiede scusa: «Non ho mantenuto la calma» (Di domenica 12 luglio 2020) Marco Moioli, team manager dell’Atalanta, ha chiesto scusa dopo gli insulti di matrice territoriale ad un tifoso che aveva provocato Gasperini Marco Moioli, team manager dell’Atalanta, si scusa per quanto detto a Treviglio a un tifoso del Napoli che aveva provocato Gasperini. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. «Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta». Leggi su ... Leggi su calcionews24

