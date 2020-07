Antonella Clerici torna in Rai: in autunno sul primo canale (Di domenica 12 luglio 2020) I rumors sul possibile ritorno di Antonella Clerici in Rai sembrano trovare conferma. La conduttrice tornerà ad incantare il pubblico con il suo sorriso e la sua simpatia a partire dal prossimo autunno. Questa non sarà l’unica novità in casa Rai, le sorprese e i grandi, stando alle prime indiscrezioni, sono tante! Antonella Clerici torna in Rai Dopo la chiusura de La prova del cuoco e l’addio al programma da parte di Elisa Isoardi, la fascia del mezzogiorno di Rai 1 torna ad Antonella Clerici che intratterrà il pubblico con un format tutto nuovo. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, il titolo del programma ancora non c’è, ma si tratterebbe di un format televisivo che ... Leggi su thesocialpost

Antonella Clerici e Vittorio Garrone in gita in un posto meraviglioso pubblicano le foto della felicità Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono il ritratto della felicità, in qualunque posto si trovino c’è sui loro volti sempre la stessa espressione piena d’amore e serenità. Questa volta le foto postate dalla ...

e sono il ritratto felicità, in qualunque si trovino c’è sui loro volti sempre la stessa espressione piena d’amore e serenità. Questa volta le postate dalla ... Antonella Clerici “scalda i motori” per il ritorno in tv : adesso è pronta Questo articolo Antonella Clerici “scalda i motori” per il ritorno in tv: adesso è pronta è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici ieri sera è andata a cena in un luogo ...

Questo articolo “scalda i motori” per il in tv: è è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ieri sera è andata a cena in un luogo ... Per Antonella Clerici “E’ sempre Mezzogiorno” - il grande ritorno Antonella Clerici torna i Rai alla grande e lo fa da vera protagonista: la conduttrice sarà al timone, su Rai 1, del nuovo programma di cucina “È sempre mezzogiorno”, al posto de “La prova del cuoco”. ...

Corriere : Palinsesti Rai, cosa si sa fin qui: confermate le uscite di Cuccarini e Sottile, torna Clerici (raddoppiata) - Corriere : Palinsesti Rai, cosa si sa fin qui: confermate le uscite di Cuccarini e Sottile, torna ... - fseviareggio : RT @Corriere: Palinsesti Rai, cosa si sa fin qui: confermate le uscite di Cuccarini e Sottile, torna ... - Mariland1 : RT @Corriere: Palinsesti Rai, cosa si sa fin qui: confermate le uscite di Cuccarini e Sottile, torna ... - FabioTraversa : RT @Corriere: Palinsesti Rai, cosa si sa fin qui: confermate le uscite di Cuccarini e Sottile, torna Clerici (raddoppiata) -