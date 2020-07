YELLOWSTONE - Recensione 3x03 "An Acceptable Surrender" (Di sabato 11 luglio 2020) La terza stagione di YELLOWSTONE prosegue con un terzo episodio che mantiene la trama in fase di riscaldamento, portando interessanti spunti e, purtroppo, leggerezze di sceneggiatura. Come da titolo, vi è "An Acceptable Surrender", quella posta fra il pubblico e la serie, dato che oramai la situazione dei nostri protagonisti appare essere prossima ad esplodere, specialmente in merito al futuro dello YELLOWSTONE Ranch. Con regia di John Dahl (già regista di due episodi della passata stagione) e sceneggiatura di Taylor Sheridan, l'episodio vede Jaime risolvere un problema, Jimmy che partecipa a un rodeo e la governatrice Perry che si muove per contrastare la pretesa della Market Equities sul ranch dei Dutton.-Vita da ranch: L'episodio si apre al campo estivo, dove John e Tate osservano un lupo che vuole ... Leggi su lostinaflashforward

