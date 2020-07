Tragico incidente sull’Appia nella notte: morto un ragazzo di Cisterna di Latina (Di sabato 11 luglio 2020) Ancora un incidente mortale sulla SS7 Appia, dove questa notte al chilometro 73, nel territorio comunale di Pontinia, due auto, una BMW e una Mini Cooper, si sono violentemente scontrate per cause ancora da accertare. L’impatto è stato fortissimo, tanto che una delle due vetture è andata a finire fuori strada. Purtroppo a causa dello scontro uno degli occupanti è morto sul colpo: si tratta di un ragazzo residente a Cisterna di Latina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco del comando di Latina. Tragico incidente sull’Appia nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LatinaQTW : Pontinia, tragico incidente nella notte. Una persona è morta, un'altra è gravissima - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Tragico incidente sull’Appia nella notte: morto un ragazzo di Cisterna di Latina - CorriereCitta : Tragico incidente sull’Appia nella notte: morto un ragazzo di Cisterna di Latina - vivoperhorann : RT @svvvturn: Le autorità hanno dichiarato che il Lago potrebbe far riemergere il corpo di Naya tra circa 7-10 giorni. Lo Sceriffo della Co… - _HugmeAvril_ : Comunque a me tutta sta storia puzza un sacco. E onestamente non credo sia stato un tragico incidente. (Nel caso i… -