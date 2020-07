Smart working e vita di coppia, tra chi ha nostalgia del partner e chi invece è scappato (Di sabato 11 luglio 2020) Non soltanto i bambini, anche le coppie hanno sofferto durante il lockdown. In Cina è già cresciuto il numero delle separazioni e dei divorzi. In Italia, oltre alle fughe sono da segnalare le regressioni - il desiderio di essere accuditi e coccolati, la paura di uscire dal “nido” - che riguardano non solo i più piccoli ma anche gli adulti che hanno in alcuni casi faticato a tornare alla vita normale, quella che avevano prima del lockdown. Abituati a trascorrere 24 ore su 24 insieme, c’è chi alla ripresa del lavoro e dei normali ritmi di vita sente la nostalgia del partner, ma c’è anche chi questo sentimento lo provava già prima, quando si era tutti e due sotto lo stesso tetto, ma non c’erano più tanti argomenti e progetti da ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : Banda larga e smart working in ritardo di vent’anni: così l’Italia affronta lo “stato di emergenza”. Su FQ Millenni… - Tg3web : Lo stato di emergenza per il coronavirus durerà fino al 31 dicembre. Tra le conseguenze più immediate la prosecuzio… - Corriere : Proroga dello stato di emergenza in Italia: cosa cambia per blocchi dei voli, smart working e scuola? - teozorzoli : Una delle sfide cruciali del prossimo decennio: lo #smartworking come valore aggiunto e non come soluzione a breve… - marinaripoli : RT @asstel_it: Da condividere il manifesto di @wireditalia per lo #smartworking 1?? Non confondiamo smart e home working 2?? Usciamo dallo… -