Perché Mario Rui è così sottovalutato? (Di sabato 11 luglio 2020) Un buon Napoli è riuscito a battere il Genoa con il punteggio di 1-2. Gli azzurri hanno complessivamente meritato la vittoria e guardano con sempre maggiore ottimismo al prosieguo della stagione. Lozano è in netta ripresa, Lobotka ha dimostrato di potere sostituire degnamente Demme. Eppure c'è un calciatore che, in Campania, ma non solo, viene forse sottovalutato. Il riferimento è a Mario Rui. Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A Si ha la sensazione che certi calciatori, per strappare un buon voto... Leggi su 90min

