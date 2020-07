Naya Rivera, si cerca il corpo: “Nulla fa pensare a un suicidio” (Di sabato 11 luglio 2020) Dallo scorso mercoledì 8 luglio, giorno della scomparsa di Naya Rivera, le operazioni di ricerca non si sono mai fermate ma semmai si sono trasformate. Se, infatti, inizialmente si trattava di operazioni di salvataggio, adesso si sono tramutate in azioni atte al recupero del corpo. Presunto cadavere che però, se fosse confermata tale fatalità drammatica,... L'articolo Naya Rivera, si cerca il corpo: “Nulla fa pensare a un suicidio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

