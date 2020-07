L’Agente di Tonali: “L’Inter colmerà il gap con la Juve. Sandro? Sarà un campione” (Di sabato 11 luglio 2020) L’agente di Sandro Tonali, Beppe Bozzo, ha rilasciato delle dichiarazioni al Foglio Sportivo. Queste le parole del procuratore del centrocampista del Brescia da un estratto riportato da TMW: “In lui, quanto ad aspettative psicofisiche, c’è tutto: è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione. D’altronde, non diventi Modric se non sei intelligente, se non sai di avere qualcosa in più degli altri. Se appunto, come dicono in Spagna, non tienes algo mas. Senza testa, cuore, gamba e altruismo non sarai mai completo, non vai da nessuna parte. Prima dell’arrivo di CR7, la Juventus si preoccupava di indebolire le avversarie, tutte ... Leggi su alfredopedulla

FcInterNewsit : L'agente di Tonali: 'Sandro è nato grande. Inter a livello Juve: stavolta i bianconeri non riusciranno a smontare i… - mirmidone_4 : Settimana prossima l'agente di #Tonali consegnerà scudetto e champions all'Inter, e il Pallone d'oro al suo assisti… - _SiGonfiaLaRete : Inter, l’agente di #Tonali strizza l’occhio ai nerazzurri: “Hanno colmato il gap con la Juve” - NonConoscoVG : @SpudFNVPN L'agente di Tonali questa mattina l'ha praticamente confermato - _risk10 : RT @MatteoDentini: L’agente di #Tonali è uscito allo scoperto direi. -

