La Juve rischia grosso con l'Atalanta: «Voglio ordine e continuità» (Di sabato 11 luglio 2020) Maurizio Sarri non vuole abbassare la guardia: «Voltiamo pagina, ma contro i bergamaschi sarà dura» Leggi su media.tio.ch

Una storia nata bene, piena di passione che rischia di spegnersi presto. Antonio Conte e l’Inter è un amore da adolescenti, incapace di resistere a lungo alle crisi se poi non matura. Dopo un anno, tr ...L'Inter e Antonio Conte non se la stanno passando benissimo. Non sono solo i risultati a preoccupare l'ambiente nerazzurro, ma in particolare destano dubbi i comportamenti che il tecnico sta avendo co ...