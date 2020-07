Kayleth, un viaggio allucinato tra realtà e fantascienza (Di sabato 11 luglio 2020) Dediti a un genere, lo Stoner Rock, che affonda le proprie radici nell’hard rock degli anni 70 e che è emerso nei ’90 grazie ai Kyuss, ritenuti a tutti gli effetti gli iniziatori, i veronesi Kayleth – nati nel 2005 durante uno di quei soliti inverni nebbiosi e freddi in cui la voglia di paesaggi desertici era ancora più forte e con un nome tratto da un libro di Isaac Asimov – hanno da poco pubblicato il loro terzo album intitolato 2020 Back to the Earth. Composto da dieci pezzi travolgenti e sperimentali, che riflettono un animo viscerale alla base dello Stoner più puro e incontaminato, i brani narrano di viaggi tra galassie sconosciute e forme di vita realmente intelligenti, e fra riff a macinatura lenta, accordature basse e una costante presenza di un basso elettrico dal suono potente ci accompagnano in un ... Leggi su ilfattoquotidiano

