Juventus-Atalanta 2-2: i bianconeri soffrono ma si avvicinano allo scudetto (Di sabato 11 luglio 2020) Pur pareggiando all’Allianz Stadium contro una grande Atalanta, la Juve fa un altro passo avanti verso lo scudetto approfittando della sconfitta della Lazio. La Dea domina per tutto il primo tempo che chiude in vantaggio grazie alla rete di Zapata. Nelka rioresa, Ronaldo su rigore la riporta in parità, ma a dieci minuti dal termine Malinovsky fa presagire una storica vittoria. A tempo scaduto, ancora l’asso portoghese con un altro penalty sigla il definitivo 2-2. Nella Juve ritornano Dybala al centro dell’attacco con Ronaldo e Bernardeschi, e De Light in difesa insieme a Bonucci, con Cuadrado a destra e Danilo a sinistra. A centrocampo, non c’è Pjanic al quale viene preferito Matuidi che viene assistito da Bentancur e Rabiot Rispetto alla vigilia c’è una sola novità nel 3-4-1-2 di ... Leggi su sport.periodicodaily

