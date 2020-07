Johnny Depp e Amber Heard, fino a che punto «l’amore» può toccare il fondo? (Di sabato 11 luglio 2020) Nessuno guarderà più questa foto di Amber Heard e Johnny Depp come prima. Bellissimi, innamorati, attovagliati a un tavolo di Hollywood. I quattro giorni del processo contro il Sun a Londra non hanno solo sbattutto in prima pagina gli scheletri degli ex signori Depp, non si tratta (solo) dei soliti panni sporchi che andrebbero lavati in casa. Qui si tratta di capire fino a che punto l’amore (se di questo si tratta) può arrivare a toccare il fondo. Il loro breve e sbagliatissimo matrimonio ha tirato fuori la parte peggiore di entrambi, e ora i due si lanciano contro (con tanto di prove fotografiche) qualsiasi tipo di schifezza. Nessuno chiede soldi all’altro, qui c’è solo desiderio di vendetta e di distruggere l’altro. Leggi su vanityfair

Johnny Depp : "Amber Heard ha defecato nel nostro letto" Johnny Depp torna a parlare di uno degli episodi più inquietanti del suo matrimonio con Amber Heard : l'attrice avrebbe sporcato il letto di feci per fargli uno scherzo. Una relazione scatologica: Johnny Depp torna a parlare di uno degli ...

torna a parlare di uno degli episodi più inquietanti del suo matrimonio con Amber : l'attrice avrebbe sporcato il letto di feci per fargli uno scherzo. Una relazione scatologica: torna a parlare di uno degli ... Johnny Depp | Orrore nel divorzio dalla Heard : dita tagliate e cocaina Johnny Depp e Amber Heard sanno mettendo in scena uno dei peggiori divorzi del secolo: nelle ultime notizie spunta un dito tagliato di netto durante una lite coniugale e una colazione a base di strisce di coca. Le udienze per il divorzio tra Johnny ...

e Amber sanno mettendo in scena uno dei peggiori divorzi del secolo: nelle ultime notizie spunta un dito tagliato di netto durante una lite coniugale e una colazione a base di strisce di coca. Le udienze per il tra ... Johnny Depp : l’attore ammette di aver colpito ‘accidentalmente’ la testa di Amber Heard durante una lite Johnny Depp ha confessato di aver “accidentalmente” colpito alla testa Amber Heard mentre “si agitava selvaggiamente” contro di lui. Si dice che la coppia sia stata pizzicata durante una lite accesa nell’attico di Los ...

