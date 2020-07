Iliad operatore di rete fissa: ora è ufficiale (Di sabato 11 luglio 2020) Novità dal mondo della fibra: Iliad operatore di rete fissa? Sembra proprio che ora sia stato ufficializzata la notizia. La società sbarcherà nel mercato della telefonia fissa grazie all’accordo stipulato con Open Fiber. Una decisione preannunciata già diverso tempo fa ma che ora è stata comunicata dallo stesso operatore telefonico tramite un comunicato stampa. La Open Fiber sarà il partner tecnologico e tecnico che affiancherà Iliad in questa nuova opportunità. L’annuncio di Iliad Iliad ha l’obiettivo di cablare l’intero territorio italiano con una rete fibra ultraveloce. Al momento, è presente in un centinaio di comuni ... Leggi su quotidianpost

Accordo con Open Fiber - Iliad diventa operatore di rete fissa Iliad ufficializza l' Accordo con Open Fiber ed entra nel mercato della rete fissa . L'ad della società ha espresso la propria soddisfazione per l'esito della trattativa. Ufficializzato l' Accordo con Open Fiber , Iliad ...

