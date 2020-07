Ha vinto Erdogan: dopo quasi un secolo la basica Santa Sofia torna ad essere una Moschea (Di sabato 11 luglio 2020) Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha stracciato il decreto del 1934 che trasformò la basilica di Santa Sofia in un museo. Santa Sofia tornerà ad essere una Moschea Il presidente turco Recep Erdogan ha stabilito che la basilica di Santa Sofia – museo dal 1934 – tornerà ad essere un luogo di culto per i … L'articolo Ha vinto Erdogan: dopo quasi un secolo la basica Santa Sofia torna ad essere una Moschea proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ha vinto Erdogan : dopo quasi un secolo Santa Sofia torna ad essere una Moschea Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha stracciato il decreto del 1934 che trasformò la basilica di Santa Sofia in un museo. Santa Sofia tornerà ad essere una Moschea Il presidente turco Recep Erdogan ha stabilito che la ...

Il presidente turco Recep Tayyp ha stracciato il decreto del 1934 che trasformò la basilica di in un museo. tornerà ad una Il presidente turco Recep ha stabilito che la ... Erdogan ha vinto : Santa Sofia tornerà ad essere una moschea Dopo più di un mese di estenuante attesa, il Consiglio di Stato della Turchia ha emesso il proprio verdetto sul destino dell’ex cattedrale di Santa Sofia, il simbolo della cristianità divenuto emblema dell’impero ottomano ...

zazoomblog : Ha vinto Erdogan: dopo quasi un secolo Santa Sofia torna ad essere una Moschea - #vinto #Erdogan: #quasi #secolo… - Poiana46 : Santa Sofia tornerà a essere una moschea; protestano solo i cristiani ortodossi. Dal centro italia ora 5 pulmini pi… - soteros1 : RT @RogerHalsted: Ma la #Turchia non deve 'fare i conti col passato' e con i crimini imperialisti? O forse questo vale solo per l'#Occident… - PAOLAMALACRIDA : RT @RogerHalsted: Ma la #Turchia non deve 'fare i conti col passato' e con i crimini imperialisti? O forse questo vale solo per l'#Occident… - MarcG_69 : RT @RogerHalsted: Ma la #Turchia non deve 'fare i conti col passato' e con i crimini imperialisti? O forse questo vale solo per l'#Occident… -