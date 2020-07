Frontale tra auto e furgone nella notte: morti sul colpo due ragazzi di 28 anni (Di sabato 11 luglio 2020) Gorgonzola, tragedia nella notte.Uno schianto Frontale e due giovani ragazzi di 28 anni perdono la vita. L’auto viaggiava sulla strada Padana Superiore, la SS 11 quando è avvenuto il violento impatto con un furgone che procedeva in senso opposto. L’incidente è avvenuto intorno alle due e un quarto di notte, le dinamiche dell’incidente rimangono da chiarire. Le vittime, Ionut Florin Tuvichi, residente a Gorgonzola, alla guida dell’auto, e Lucian Bogdan Braiculescu, residente a Cassina de’ Pecchi. La macchina, una Ford, del tutto irriconoscibile dopo l’impatto avvenuto in nottata lungo la strada statale. E alla guida del furgone che procedeva in senso opposto, un altro ... Leggi su caffeinamagazine

