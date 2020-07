Elicottero caduto nel Tevere: individuata una carcassa, Vigili del Fuoco al lavoro per il recupero dei corpi (Di sabato 11 luglio 2020) Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei Vigili del Fuoco presso Nazzano Romano dell’Elicottero precipitato ieri nel Tevere. Dopo aver individuato la carcassa del velivolo, ora il personale del nucleo sommozzatori darà priorità al recupero dei corpi delle persone che erano all’interno dell’Elicottero.L'articolo Elicottero caduto nel Tevere: individuata una carcassa, Vigili del Fuoco al lavoro per il recupero dei corpi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

