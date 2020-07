Coronavirus: l’indice di contagio RT sopra 1 in cinque regioni (Di sabato 11 luglio 2020) Ieri la protezione civile ha reso noti i dati del monitoraggio settimanale, riferito al periodo 29 giugno-5 luglio, dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Emilia, Lazio, Piemonte, Veneto e Toscana hanno un Rt superiore a 1 (ma se si valuta la situazione su una sola settimana si aggiungono anche Marche e Lombardia). A livello nazionale, la media è più bassa di 1 anche se nell’intervallo di confidenza maggiore, che serve a calcolare il dato finale, lo supera. Ma più che l’Rt, che può variare con incrementi assoluti ridotti in questa fase, preoccupano altre cose. Spiega Repubblica: «Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione — scrivono gli esperti — persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, ... Leggi su nextquotidiano

TgrPiemonte : #Coronavirus, l'indice di contagiosità Rt in Piemonte balza a 1,06. Sopra il livello uno anche Veneto, Toscana, Emi… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – I dati del monitoraggio del ministero della Salute del 3 luglio, riferiti al periodo 29 giugno-5 lugl… - eziomauro : Coronavirus, l'indice RT nazionale inferiore a 1 - PencoG : RT @ferrariant: L’indice Rt sopra il livello di guardia in Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto - tommasogiannin3 : Coronavirus: zero contagi a Livorno, due nuovi positivi e un decesso in Toscana,questo per i ?? giornalai del pensie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’indice Esplosione di nuovi focolai di Covid, il professor Crisanti fa chiarezza l'eco di caserta