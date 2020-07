Come è morto Jack: il grande enigma di This Is Us (Di sabato 11 luglio 2020) Milo Ventimiglia è sicuramente l’assoluto protagonista di tutta la prima stagione di This Is Us. L’attore interpreta Jack Pearson, marito di Rebecca e papà dei tre suoi adorati gemelli, Kevin, Randall e Kate. Jack è l’uomo che ogni donna vorrebbe incontrare nella sua vita: premuroso, romantico, attento, fedele, sorridente, energico, con mille idee e soluzioni e con un grande, grandissimo cuore. Ma Jack, che sembra l’eroe senza macchia, ha un grande difetto, una dipendenza, un piccolo neo che diventa gigantesco, a conti fatti. Ed è per questo motivo che, quando si capirà, dopo i primi episodi che Jack Pearson è morto quando i suoi figli avevano solo 17 anni, si penserà che sia ... Leggi su ultimenotizieflash

