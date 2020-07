Claudio Lippi, che notizia! Ed è proprio lui stesso a confermarla: cosa sta succedendo (Di sabato 11 luglio 2020) La voce circolava con forza da un po’ di tempo, ma adesso è arrivata un’ulteriore conferma dal diretto interessato. Claudio Lippi sta lavorando alacremente per partecipare al Festival di Sanremo 2021, che sarà nuovamente condotto da Amadeus dopo lo straordinario successo della scorsa edizione. All’Adnkronos ha rilasciato un’intervista nella quale spiega nel dettaglio quali sono le sue intenzioni e aspettative derivanti dalla kermesse musicale italiana. Le sue parole sono a cuore aperto. Infatti, all’agenzia di stampa giornalistica ha confessato che il mondo della musica ha rappresentato il suo primo amore della sua vita e, prima di morire, ha il sogno di salire sul palco dell’Ariston. Ha comunque precisato che non vuole assolutamente alcun favoritismo, infatti parteciperà regolarmente ai casting, ... Leggi su caffeinamagazine

