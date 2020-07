Cittadella (Pd): matrimonio contagioso, padre sposa trasmette virus a 91 persone, tutte in quarantena (Di sabato 11 luglio 2020) Sono 91 le persone finite in quarantena per 14 giorni dopo un matrimonio tra due sposi di origine congolese celebrato lo scorso 27 giugno a Cittadella Leggi su firenzepost

A Cittadella 91 persone in quarantena dopo un matrimonio : padre della sposa positivo Qualcuno oggi lo descrive come un “matrimonio con coronavirus” dopo le notizie che sono arrivate dalla provincia di Padova. Non è la prima volta che succede ma a quanto pare, gli sposi continuano a voler festeggiare senza ...

SkyTG24 : Cittadella, 91 persone in quarantena dopo una festa di nozze - RaiNews : Anche un amico della sposa è risultato positivo - FirenzePost : Cittadella (Pd): matrimonio contagioso, padre sposa trasmette virus a 91 persone, tutte in quarantena - MarcoSforzato : RT @GDS_it: A #Cittadella 91 persone in quarantena dopo un matrimonio - FerranteViola : RT @gustinicchi: Focolaio COVID a Cittadella (Padova): 82 congolesi partecipanti ad un matrimonio. -