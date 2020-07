Bologna, Mihajlovic: «Parma? E’ una partita aperta a tutto» (Di sabato 11 luglio 2020) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Parma Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha così parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Parma: Parma – «Non so se è una squadra che si chiude, dipenderà anche da noi. Se siamo bravi a farli chiudere sarà dura per loro, ma sappiamo che loro in contropiede ti possono far male. È una partita aperta a tutto, tutte le squadre trovano difficoltà quando le avversarie si chiudono. Anche Inter, Juve, Lazio e tutte le big quando trovano una squadra che si chiude trovano più difficoltà rispetto a una squadra che gioca ... Leggi su calcionews24

