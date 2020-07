Amazon chiede ai dipendenti di eliminare TikTok dagli smartphone. Poi la marcia indietro: "Mail inviata per errore" (Di sabato 11 luglio 2020) Giallo sulla comunicazione del colosso dell'e-commerce. La decisione di bloccare l'app cinese per la sicurezza delle comunicazioni aziendali non è stata confermata Leggi su repubblica

