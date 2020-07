Zielinski conferma: “Presto l’annuncio per il rinnovo” (Di venerdì 10 luglio 2020) Intervistato dai microfoni di SKY Sport, Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, ha parlato del suo rinnovo contro il club azzurro: “Stiamo trattando da tanto tempo, spero che nei prossimi giorni arrivi l’annuncio. A queste cose però ci sta pensando il mio procuratore, io dico solo che sto benissimo a Napoli e voglio continuare qui.” Un rinnovo che, come vi abbiamo raccontato mesi fa, dovrebbe prevedere un prolungamento contrattuale fino al 2024. Foto: AS L'articolo Zielinski conferma: “Presto l’annuncio per il rinnovo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

