Valida la cartella notificata via pec in pdf

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14402/2020 (sotto allegata) mette ordine nelle notifiche via pec delle cartelle di pagamento ritenendo rituale quella eseguita via Pec di file in formato pdf perché di fatto fornisce le stesse garanzie dei file con estensione p7m. La CTR Campania rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate proposto nei confronti della decisione della CTP di Avellino, che ha accolto il ricorso della società contribuente contro la preventiva iscrizione ipotecaria.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14402/2020 (sotto allegata) mette ordine nelle notifiche via pec delle cartelle di pagamento ritenendo rituale quella eseguita via Pec di file in formato pdf ...

Bra, lo Sportello del Consumatore chiude i battenti per mancanza di validi sostituti dei volontari

Cittadini di Bra attenzione, attenzione. Nonostante la fruttuosa ed efficace esperienza all’attivo, lo Sportello del Consumatore dovrà chiudere i battenti. Per oltre vent’anni, dapprima nella Sala del ...

