Usa e Messico nella morsa del virus, contagi record (Di venerdì 10 luglio 2020) L’epidemia continua a crescere: è il secondo giorno con record di contagi consecutivo. Stati Uniti, è nuovo record di contagi. Sono oltre 65.500 i casi aggiuntivi contati in 24 ore, secondo il conteggio alle 20:30 locali della Johns Hopkins University. Il numero totale di casi registrati nel Paese dall’inizio della pandemia è ora superiore a … L'articolo Usa e Messico nella morsa del virus, contagi record proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

eastwestEU : Donald Trump riceve il Presidente messicano Obrador, in occasione dell’entrata in vigore dell’Usmca, l’accordo di l… - thomasschael : RT @Open_gol: I contagi in Brasile salgono a oltre 1 milione e 750mila. Oltre agli Usa, nuovo picco anche nel Messico. Il numero due del ch… - asl2abruzzo : RT @Open_gol: I contagi in Brasile salgono a oltre 1 milione e 750mila. Oltre agli Usa, nuovo picco anche nel Messico. Il numero due del ch… - BCarazzolo : RT @Open_gol: I contagi in Brasile salgono a oltre 1 milione e 750mila. Oltre agli Usa, nuovo picco anche nel Messico. Il numero due del ch… - Open_gol : I contagi in Brasile salgono a oltre 1 milione e 750mila. Oltre agli Usa, nuovo picco anche nel Messico. Il numero… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Messico Coronavirus mondo, diretta. Usa, 65 mila contagi in 24 ore. Bolivia, presidente Anez positiva. Record in Messico Il Messaggero Usa e Messico nella morsa del virus, contagi record

L’epidemia continua a crescere: è il secondo giorno con record di contagi consecutivo. Stati Uniti, è nuovo record di contagi. Sono oltre 65.500 i casi aggiuntivi contati in 24 ore, secondo il contegg ...

Coronavirus, nuovo record di contagi negli Usa: 65mila in un giorno

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record per il numero di infezioni da coronavirus nella sola giornata di giovedì, con oltre 65.500 casi aggiuntivi registrati in 24 ore, secondo il bilancio fi ...

L’epidemia continua a crescere: è il secondo giorno con record di contagi consecutivo. Stati Uniti, è nuovo record di contagi. Sono oltre 65.500 i casi aggiuntivi contati in 24 ore, secondo il contegg ...Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record per il numero di infezioni da coronavirus nella sola giornata di giovedì, con oltre 65.500 casi aggiuntivi registrati in 24 ore, secondo il bilancio fi ...