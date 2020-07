Un posto al sole torna su Rai3 con le nuove puntate: ecco quando (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo lo stop forzato che ha fermato Un posto al sole per la prima volta in 24 anni, la soap di Rai3 torna a far compagnia al suo pubblico con le nuove puntate: ecco quando. Un posto al sole torna finalmente su Rai3 con le nuove puntate: il 13 luglio la longeva soap riporterà su milioni di piccoli schermi i suoi amori, i suoi drammi e i suoi segreti riprendendo le fila di trame che si erano fermate allo scorso 3 aprile. Sono 100 in totale i giorni che Raffaele, Giulia, Angela, Renato, Franco, Serena, Filippo... hanno passato lontani dai propri fan, nonostante la web serie Un po' sto a casa abbia cercato di colmare la distanza tra il cast di Un ... Leggi su movieplayer

