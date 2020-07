Terni, gli amici di Flavio e Gianluca: “Sapevamo della droga, pensavamo fosse un gioco” (Di venerdì 10 luglio 2020) Emergono nuovi dettagli sulla tragedia che ha colpito Terni: Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi avevano comprato già in passato droga dallo stesso pusher. Terni è sotto shock per la morte improvvisa dei due adolescenti Flavio Presuttari – di 15 anni – e Gianluca Alonzi – di 16 anni -deceduti nella notte tra il 6 … L'articolo Terni, gli amici di Flavio e Gianluca: “Sapevamo della droga, pensavamo fosse un gioco” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

