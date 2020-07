Terni, è stato un rapper antifascista a vendere il metadone ai due adolescenti morti (Di venerdì 10 luglio 2020) Terni, 10 lug – “Il simbolo di CasaPound è una tartaruga ma a me i fascisti mi stanno sul cazzo, so’ antifascista nella maniera più totale”. Così parlava Aldo Maria Romboli, noto rapper antifascista vicino ai centri sociali ternani, in questa lunga intervista a “Radio passeggiata” pubblicata su YouTube. E’ stato lui a vendere per 15 euro la boccetta di metadone a Flavio e Gianluca, i ragazzi di 15 e 16 anni trovati morti in casa a Terni lunedì. A dichiararlo agli inquirenti durante l’udienza di convalida è stato lo stesso Romboli, spiegando che il metadone “gli viene fornito presso il Sert, essendo seguito come ... Leggi su ilprimatonazionale

