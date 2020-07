«Temptation Island 2020»: la seconda puntata, tra urla e Antonella che non sa prenotare un viaggio in treno (Di venerdì 10 luglio 2020) Primo falò di confronto all’insegna di urla e schiamazzi, forse il più «rumoroso» della storia di Temptation Island. Il botta e risposta di Alessandro e Sofia è, infatti, un braccio di ferro a chi urla di più, a chi spiega all’altro di essere dalla parte del giusto attraverso i tipici espedienti della «vulgata» che vanno dalla mano aperta vicino alla bocca alla fronte aggrottata in senso di stupore. I fuochi di paglia, quelli che sollevano un sacco di fumo e che sembrano impossibili da estinguere, sono, però, anche i primi a spegnersi in autonomia e, guarda caso, Alessandro e Sofia decidono di tornare insieme nonostante un attimo prima avessero rispolverato un armamentario tale da farci credere che dal falò ne sarebbe sopravvissuto solo uno. Forse avevano semplicemente consumato la voce e non avevano più la forza di continuare, ma sta di fatto che Alessandro e Sofia da Temptation Island escono più forti e, forse, con un briciolo di fiducia in più, che era proprio quello che mancava nella loro vita di coppia prima di partecipare al programma. https://twitter.com/TemptationITA/status/1281349993052479488 Leggi su vanityfair

