Sorteggio Champions League 2019/2020 quarti e semifinali oggi in tv: data e orario (Di venerdì 10 luglio 2020) Mancano poche ore ormai al Sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League 2019/2020, che andrà in scena in quel di Nyon oggi venerdì 10 luglio. L’urna svizzera avrà inizio alle ore 10:00 con ben tre squadre italiane (Juventus, Napoli e Atalanta) pronte a conoscere il quadro delle final eight fino alla finale di Lisbona. L’evento sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport, e di conseguenza anche in streaming su Sky Go, oltre che sul sito della Uefa mentre Sportface.it vi terrà compagnia con un live testuale e gli approfondimenti in tempo reale. Leggi su sportface

