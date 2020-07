Sorteggio Champions: Dea contro Psg (Di venerdì 10 luglio 2020) Strada in salita per Sarri, la Cima Coppi per Gattuso, l’occasione della carriera per Gasperini. Il Sorteggio di Nyon ha delineato un percorso assai complesso per le italiane nei quarti di finale di Champions League, l’ormai famosa Final Eight che si giocherà dal 12 al 23 agosto a Lisbona, gare secche, con supplementari e rigori, un inedito imposto dal Covid-19. Per un tabellone che deve essere ancora completato e che vede sicura presente l’Atalanta, mentre Napoli e Juventus devono chiedere … Continua L'articolo Sorteggio Champions: Dea contro Psg proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

