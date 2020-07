Serie A, nessuno squalificato dopo Verona-Inter e Spal-Udinese (Di venerdì 10 luglio 2020) MILANO - Non ci sono squalificati nel comunicato del giudice sportivo relativo alle gare del campionato di Serie A giocate ieri, vale a dire Verona - Inter e Spal - Udinese . Entrano comunque in ... Leggi su corrieredellosport

Corriere dello Sport

MILANO - Non ci sono squalificati nel comunicato del giudice sportivo relativo alle gare del campionato di Serie A giocate ieri, vale a dire Verona-Inter e Spal-Udinese. Entrano comunque in diffida Am ...