Ribaltoni Juventus e Inter: “via Paratici, torna Marotta. Conte in bianconero, Allegri in nerazzurro” (Di venerdì 10 luglio 2020) Clamorose indiscrezioni anche dal punto di vista dirigenziale che riguardano Juventus e Inter. La stagione è ancora nel vivo, ma in casa bianconera sono stati fatti già dei bilanci ed il percorso non è stato considerato all’altezza. Ecco quanto dichiarato da Dagospia: “La delusione per l’annata in chiaroscuro (sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio, sconfitta in finale di Coppia Italia contro il Napoli e la traballante gestione Sarri), sta facendo maturare la convinzione che occorra un cambio di passo anche a livello di management. Le ipotesi al vaglio della Continassa sono tre. La prima, ben vista da Andrea Agnelli, porterebbe al ritorno di Marotta che, all’Inter, non sarebbe così a suo agio con i mal di pancia continui di Antonio ... Leggi su calcioweb.eu

