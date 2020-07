"Quando mai un titolo sulla pancia di Salvini?". La Azzolina frigna, Dagospia la demolisce: "Guarda qua", altro disastro della grillina (Di venerdì 10 luglio 2020) Breve riassunto. Spuntano le foto in bikini di Lucia Azzolina, foto di Diva e Donna rilanciate anche da Dagospia, con titolo feroce: "Chiappone impiegatizio", scrive Dago. Dunque il ministro dell'Istruzione M5s alla sera è ospite a In Onda, su La7, e attacca Dagospia: "Si tratta di un certo modo sessista con cui sono sempre trattate le donne, il loro corpo, la loro dignità", attacca. E ancora aggiunge: "Quando mai avete visto il titolo di questo tipo sul corpo di un uomo? Quando mai avete visto discettare, faccio una ipotesi, sul culone di un ministro? O sulla pancia di Matteo Salvini?", chiedeva l'Azzolina. E la risposta di Dagospia è arrivata ... Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : 'Accordi tra Ong e trafficanti'. Chi lo avrebbe mai detto! Ma quando lo diceva quel 'cattivone' di Salvini... - pisto_gol : Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito @leleadani , uno dei pochi che, per competenza e coraggio,… - SirDistruggere : #eterofobia quando vieni discriminato, picchiato, aggredito, diffamato e bullizzato per il tuo essere etero, cioè mai. - InchaustixBauer : RT @asgardianila: “ALlE pErSoNe pIaCciOnO i tImiDi, sEi foRtuNatA” no Gesualda essere timidi fa schifo, non riesco a parlare con nessuno in… - Gianmar26145917 : RT @Massimi47715989: @Gianmar26145917 Purtroppo la realtà Qual è che quando si dice sui social sulla carta stampata che il 5 balle e i comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando mai Invito al contraddittorio: quando si realizza la notifica Ipsoa Dagospia replica a Lucia Azzolina: "Mai titoli sui difetti fisici degli uomini e Salvini? Eccoli tutti, in rassegna"

Breve riassunto. Spuntano le foto in bikini di Lucia Azzolina, foto di Diva e Donna rilanciate anche da Dagospia, con titolo feroce: "Chiappone impiegatizio", scrive Dago. Dunque il ministro dell'Istr ...

Il vero problema dell'Organizzazione mondiale della sanità

In questi mesi le critiche all’agenzia guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus sono state feroci e su più fronti. In primis il ritardo nel rispondere all’emergenza, con la dichiarazione di pandemia arri ...

Breve riassunto. Spuntano le foto in bikini di Lucia Azzolina, foto di Diva e Donna rilanciate anche da Dagospia, con titolo feroce: "Chiappone impiegatizio", scrive Dago. Dunque il ministro dell'Istr ...In questi mesi le critiche all’agenzia guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus sono state feroci e su più fronti. In primis il ritardo nel rispondere all’emergenza, con la dichiarazione di pandemia arri ...