Prove libere F1 GP Stiria 2020 oggi in tv: orari e come vederla in diretta streaming (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo quattro giorni di parole e tanta attesa, la Formula 1 torna nuovamente in pista al Red Bull Ring di Spielberg. Quest’oggi scatta ufficialmente il weekend di gara del Gran Premio di Stiria, seconda tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Appuntamento alle ore 11:00 con le Prove libere 1 mentre nel pomeriggio, dalle ore 15:00, il via alle libere 2 per un totale di 180 minuti a disposizione di team e piloti. Le Prove libere del GP di Stiria verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ma in alternativa potrete seguire entrambe le sessioni in diretta su Sportface attraverso i live testuali aggiornati in tempo reale. GP Stiria – Venerdì 10 ... Leggi su sportface

